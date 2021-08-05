КГК Могилевской области проведет горячую линию о доступности детских товаров

Источник материала: БелТА

5 августа, Могилев. /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Могилевской области проведет 11 августа горячую линию по доступности, ассортименту и качеству реализуемых в торговой сети региона товаров для детей дошкольного и школьного возрастов. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

В указанный день можно будет высказать мнение (в том числе анонимно) о достаточности ассортимента предлагаемых торговыми сетями области товаров для детей дошкольного и школьного возрастов, их доступности по цене, а также внести предложения по совершенствованию качества и номенклатуры производства отечественной продукции для детей.

Комитет также интересует мнение представителей субъектов предпринимательства, занимающихся производством и реализацией товаров для детей дошкольного и школьного возрастов, о существующих проблемах в этой сфере и путях их решения. К разговору на предложенную тему приглашаются все заинтересованные лица.

Горячая линия будет работать с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по телефону: 8(0222) 62-49-34.-0-