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Профилактическая акция ГАИ "Переезд" стартовала в Гомельской области

05.08.2021 08:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ проводят профилактическое мероприятие "Переезд" на дорогах Гомельской области по 8 августа, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Акция проходит для усиления дисциплины участников дорожного движения, предупреждения ДТП и обеспечения безопасности на железнодорожных переездах.

Правоохранители проведут массированную отработку пересечений автомобильных дорог с железнодорожной лентой, выявляя и пресекая нарушения проезда таких переездов. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность - от 2 до 4 базовых величин штрафа (1 БВ равна Br29).

В УГАИ напомнили водителям о запрете выезжать на железнодорожный переезд при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме независимо от сигнала светофора, а также при запрещающем сигнале светофора независимо от наличия и положения шлагбаума. "Если впереди образовался затор, который вынудит остановиться прямо на железнодорожном переезде, выезжать на него также запрещено, как и объезжать такой затор по встречной полосе. Будьте внимательными, максимально сосредоточенными и разумно подходите к собственной безопасности", - подчеркнули в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Акция проходит для усиления дисциплины участников дорожного движения, предупреждения ДТП и обеспечения безопасности на железнодорожных переездах.
 
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