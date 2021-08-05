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О местах работы мобильных датчиков контроля скорости рассказали в ГАИ Минска

05.08.2021 09:25 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 12 местах Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 20.00 мобильные датчики работают на пр.Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч) и ул.Кальварийской, д.25 (60 км/ч). А с 12.00 до 24.00 будут контролировать скорость на 

ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), Партизанском проспекте, д.75 (60 км/ч), МКАД, 41-м км (90 км/ч), ул.Орловской, д.80 (60 км/ч), ул.Чкалова, д. 1 (60 км/ч), а также на ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч).

Контроль скорости с помощью мобильных датчиков с 19.30 до 3.00 будет проходить по трем проспектам - Пушкина, д.70А (60 км/ч), Дзержинского, д.3Б (60 км/ч) и Независимости, д.45 (60 км/ч).

Кроме того, по информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня 5 августа планируется нанесение дорожной разметки на четырех участках улично-дорожной сети города: ул.Волоха, ️ул.Карпова, пер.Куприянова и ул.Прушинских.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Контроль скорости с помощью мобильных датчиков с 19.30 до 3.00 будет проходить по трем проспектам - Пушкина, д.70А (60 км/ч), Дзержинского, д.3Б (60 км/ч) и Независимости, д.45 (60...
 
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