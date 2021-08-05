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ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"

05.08.2021 10:51 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 5 августа председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкі-2021".-0-

Фото Алекасндра Хитрова

ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"

ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
ФОТОФАКТ: Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областным "Дажынкам-2021"
 
Теги: Витебск
 
 
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5 августа председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев ознакомился с ходом подготовки Шумилино к областному фестивалю-ярмарке тружеников села...
 
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