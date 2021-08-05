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Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократилась до 24 га
05.08.2021 10:51 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократили до 24 га. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"Продолжено тушение торфяного пожара на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области. Для ликвидации пожара задействованы 21 единица техники и 95 человек, из них 18 единиц техники и 91 работник МЧС. Пожар локализован, по состоянию на 6.00 сегодня общая площадь пожара составляет 24 га", - рассказали в пресс-службе.
По оперативным данным, за сутки произошло 1 лесной пожар на площади 0,01 га, 1 торфяной пожар на площади 0,001 га и 1 пожар травы и кустарников на площади 0,01 га.-0-
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Продолжено тушение торфяного пожара на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области. Для ликвидации пожара...
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