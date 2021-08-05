ФОТОФАКТ: В Язвино Шумилинского района состоялась торжественная церемония пуска природного газа

Источник материала: БелТА

5 августа, Шумилино /Корр. БЕЛТА/. Шумилинский район занимает достойное место в области по протяженности газовых сетей. Здесь их эксплуатируется более 190 км. Природный газ подведен в 11 сельских населенных пунктах, 5 из 8 агрогородков. Для газификации природным газом населенного пункта Язвино был построен подводящий газопровод протяженностью более 9 км. В текущем году на природный газ здесь переведены 4 многоквартирных жилых дома (24 квартиры), ранее газифицированные от резервуарной установки сжиженного газа. Всего же перспектива газификации составляет более 220 частных домовладений и сельскохозяйственное предприятие "АгроБоровинка", специализирующееся на разведении крупного рогатого скота.-0-

Фото Алекасндра Хитрова

























Николай Шерстнев









Николай Шерстнев вручает почетную грамоту Геннадию Курчанову













Анатолий Линевич





Председатель Шумилинского райисполкома Виктор Гуторов







