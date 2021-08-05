"Дажынкі" дают толчок развитию районов и в благоустройстве, и в сельском хозяйстве - Шерстнев

Источник материала: БелТА

5 августа, Шумилинский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Проведение в райцентрах праздника тружеников села дает толчок развитию населенных пунктов, не только преображая города, но и подтягивая показатели в агропромышленном комплексе. Такое мнение высказал во время выездного штаба по подготовке к областным "Дажынкам-2021" в Шумилино председатель облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сложно аккумулировать большой объем средств и строительных работ в определенном райцентре, а "Дажынкі" помогают сделать это. В Шумилино проделана большая работа, горпоселок преображается, но в задачах района, принимающего в этом году эстафету праздника тружеников села, подтянуть и показатели в растениеводстве и животноводстве. Шумилинский район покажет себя не хуже прошлого года, урожай будет выше, хотя АПК по объективным причинам не выходит в лидеры в области", - отметил Николай Шерстнев.

Более 70% работ по подготовке к празднику "Дажынкі-2021" в Шумилино уже выполнено, многие объекты находятся на финальной стадии ремонта, сказал председатель Шумилинского райисполкома Виктор Гуторов. В числе таких объектов - центральный стадион. С 1970-х годов на нем не производилось почти никаких изменений, и вот теперь он станет достойным спортивным комплексом и базой для проведения соревнований, в том числе республиканского уровня. Здесь появятся новые трибуны на 200 посадочных мест, обновленные хоккейная коробка и футбольное поле. На территории главной районной спортивной арены уже установлены площадка для воркаута, площадка с уличными тренажерами, уложено искусственное покрытие на беговой дорожке. Вкупе с районной ДЮСШ, ФОКом, расположенными рядом, этот объект послужит развитию не только культивируемых в Шумилино греко-римской борьбы и волейбола, но и футбола. Для размещения команд, которые смогут приезжать на соревнования высокого уровня, в райцентре имеется гостиница и строится новая примерно на 70 номеров. Также в будущем будут задействовать и имеющиеся жилые помещения районной гимназии-интерната, которая в этом году закрывается, а школьники будут учиться в двух школах Шумилино. Хорошая материальная база в СШ №1, где сегодня побывал выездной штаб. Здесь также идут ремонтные работы. А вот второй школой райцентра придется заняться плотнее, чтобы дети могли получать образование в комфортных условиях. В ней нужен ремонт и лучшее оснащение.

Также на финальной стадии строительства находится расчетно-кассовый центр (РКЦ) райгаза. Этот объект возводился с нуля, и 10 сентября должны быть завершены все работы на данном объекте. Первый рабочий день по плану начнется 12 сентября, а торжественное открытие РКЦ состоится уже во время "Дажынак".

Значительно изменится облик центрального парка. Сейчас идут работы по устройству аллеи героев, зоны отдыха с фонтаном, детского городка и площадки для воркаута. Также параллельно идет строительство кафе, которое появится на месте прежнего. Объект общепита возводит местный предприниматель. На прилегающей к парковой зоне территории откроется новый районный музей: бывшее здание налоговой инспекции реконструируют под учреждение культуры, которому нужны более просторные площади для экспозиций.

"Все, что делается в райцентрах к "Дажынкам", остается здесь на долгие годы. Школы, сады, учреждения культуры, благоустройство парков и аллей, обновленные улицы и дороги. Все это делается для того, чтобы приблизить уровень жизни райцентров к городским и удержать молодежь, семьи в перспективных населенных пунктах", - подвел итог Николай Шерстнев.-0-