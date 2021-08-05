Сотрудники торговых объектов в Минске не использовали маски - прокуратура вынесла предписания

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Советского района Минска провела рейдовое обследование торговых объектов района, в ходе которого проверила выполнение профилактических мероприятий, необходимых для снижения риска распространения инфекции, вызванной вирусом COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Установлено, что сотрудники предприятий не в полной мере соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, включая предусмотренные решением Мингорисполкома от 7 апреля 2020 года №1069 "Об утверждении плана мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в Минске".

Так, продавцы (арендаторы) торговых мест не использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания - в период регистрации случаев заболевания COVID-19 это могло повлечь распространение инфекции и создать дополнительную угрозу безопасности жизнедеятельности граждан.

По результатам рейда заместитель прокурора Советского района Минска вынес руководителям организаций торговли предписания. В них он потребовал незамедлительно наладить надлежащий контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий со стороны сотрудников и устранить уже выявленные нарушения.-0-