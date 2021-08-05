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Движение на участке автодороги М1 в Борисовском районе сегодня временно ограничат

05.08.2021 15:37 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке автодороги М1 в Борисовском районе сегодня временно ограничат. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"С 23.00 до 23.40 на 457-м км автодороги М1 Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации вблизи деревни Лошница Борисовского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в направлении границы Российской Федерации", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке автодороги М1 в Борисовском районе сегодня временно ограничат. Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
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