Библиотекари стараются найти ключик к каждому ребенку, чтобы он полюбил книгу - Чернявская

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским книгам в библиотеках уделяется особое внимание, сотрудники стараются найти ключик к каждому ребенку, чтобы он полюбил книгу. Об этом заявила сегодня журналистам заместитель директора Централизованной системы детских библиотек Минска Елена Чернявская, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас появляются хорошие издания и авторы. Ежегодно в преддверии Международной книжной выставки-ярмарки во всех библиотеках столицы организуется единая выставка "Открой для себя белорусскую детскую книгу". На ней мы представляем все новинки детской литературы, чтобы наши посетители еще раз обратили внимание на то, что издается и есть в библиотеках", - отметила Елена Чернявская. Библиотеки также проводят мероприятия с приглашением писателей. "Для рекламы отечественной литературы, помимо различных выставок и встреч, мы снимаем видеоролики по книгам, новым поступлениям. Библиотеки используют все возможные ресурсы, чтобы продвигать белорусские книги", - подчеркнула замдиректора.

"Главная задача детских библиотек - привлечь к чтению подрастающее поколение и постоянно увеличивать его число. У нас работают настоящие профессионалы своего дела, библиотекари знают подход к деткам - как их привлечь к чтению и не напугать толстой книжкой. Они всегда стремятся идти в ногу со временем, изучают опыт не только белорусских коллег, но и зарубежных. Стараются найти ключик к юному сознанию ребенка, чтобы он полюбил книгу, библиотеку", - продолжила Елена Чернявская.

Замдиректора обратила внимание, что в детских библиотеках Минска сформирован качественный книжный фонд, который соответствует запросам читателей. "Например, молодые родители много внимания уделяют подготовке дошкольников к школе и чтению. И тут хочется поблагодарить издательства, которые обратили внимание, что у нас недостаточно литературы для этой категории читателей на белорусском языке. Теперь появились достойные, иллюстрированные книги на белорусском языке, которые стали достаточно востребованными", - констатировала она.-0-