Источник материала: БелТА

5 августа, Кличевский район /Корр. БЕЛТА/. В Кличевском районе после реконструкции открыли мемориальный комплекс партизанской славы "Усакино", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня, восстанавливая связь времен, мы собрались на героической земле, обагренной кровью наших партизан и воинов Красной армии, чтобы открыть реконструированный мемориальный комплекс партизанской славы "Усакино", созданный в 1985 году методом народной стройки, - сказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время открытия комплекса. - Этот монумент - символ стойкости, мужества и героизма. На плитах братских могил зафиксированы имена более четырех сотен погибших народных мстителей, и работа по установлению погибших продолжается".





Игорь Сергеенко

Он обратил внимание, что Кличевский район не зря называют партизанским краем. Буквально с первых дней Великой Отечественной войны он стал центром партизанского движения - 14 июля здесь был создан первый партизанский отряд. "Усакинские леса на многие месяцы стали домом для местного населения, - сказал Игорь Сергеенко. - Фашисты вынуждены были направлять значительные силы, чтобы ликвидировать этот мощный очаг сопротивления. В огне войны сгорели более 60 деревень Кличевщины. Почти полностью был разрушен районный центр".

На открытии мемориала собрались представители Администрации Президента, Национального собрания, областной и районной власти, депутатского корпуса, молодежи. Они стали участниками митинга-реквиема, возложили цветы и венки к местам партизанской славы, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны. Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц поблагодарил всех неравнодушных и причастных к реконструкции комплекса людей, подчеркнув, что "Усакино" - святое для каждого место.





"На мемориале партизанской славы особенно чувствуется величие и мужество наших солдат и партизан, защитников Отечества, - подчеркнул Леонид Заяц. - Эта земля хранит голоса из прошлого: материнский плач, детские крики и глубокую отцовскую скорбь. На мемориале не просто провели реконструкцию, но и возродили память героев, которые, жертвуя своими жизнями, дали отпор врагу. В кличевских лесах силами солдат, тружеников тыла, партизан и подпольщиков ковалась наша общая Победа. События тех лет никогда не должны повториться, нельзя забывать о том фундаменте, который для нас заложили предыдущие поколения. Они подарили нам мирное небо, возможность быть счастливыми, расти и развиваться. В исторической памяти - наша сила. И мы должны быть едины, особенно сейчас, в это непростое для нашей страны время".

Мемориальный комплекс партизанской славы "Усакино" единственный в республике объединил в себе объекты как монументального, так и популярно-демонстрационного характера. Это мемориал на месте уничтоженных и не возродившихся деревень Вязень и Селец, партизанское кладбище, где в 18 братских могилах похоронены более 500 бойцов, монолит в честь пребывания на территории Кличевской партизанской зоны Могилевского подпольного обкома партии. Здесь также расположился восстановленный партизанский лагерь, на базе которого проводятся реконструкции военно-исторических событий.





Восстановительные работы на объекте шли в несколько этапов. Сначала проведен текущий ремонт мемориала, посвященного сожженным деревням Вязень и Селец и их погибшим жителям. Работы в этой части комплекса закончили к 9 мая этого года. Здесь отремонтировали основания, на которых установлены памятные камни с названием деревень, заменили покрытия обрамления могилы мирных жителей, озеленили прилегающую территорию.

Параллельно с текущим ремонтом шла разработка проекта мемориала на партизанском кладбище - памятное место в Усакино не обновлялось с 1985 года, момента своего открытия. В этом году здесь отремонтировали стену памяти, заменили асфальтовое покрытие, тротуарную плитку, изготовили и установили звезду на пьедестале у Вечного огня, а также произвели ремонт его основания. Потребовало ремонта и основание под монолит в честь пребывания на территории Кличевской партизанской зоны Могилевского подпольного обкома партии. Вместе с этим провели ремонтные и восстановительные работы на объектах партизанского лагеря.

В годы войны Кличевская партизанская зона была самой крупной в Беларуси и насчитывала 18 тыс. бойцов. Район был центром партизанского движения Могилевской области. В усакинских лесах базировались все руководящие органы региона. За высокую оценку вклада кличевских партизан в дело великой Победы указом Президента Кличев награжден вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".-0-





















































Фото Олега Фойницкого