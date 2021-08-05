Развитие инфраструктуры и внутреннего туризма - в Гродно обсудили вопросы туриндустрии

Источник материала: БелТА

5 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Акцент в развитии туротрасли в Гродненской области сделан на совершенствовании инфраструктуры, сохранении историко-культурных объектов и повышении привлекательности региона для внутренних туристов. Информация об этом была сегодня озвучена во время заседания Президиума Гродненского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной темой заседания стала реализация в регионе госпрограммы "Беларусь гостеприимная".

"Эта программа, основная цель которой развитие и созидание туриндустрии, реализуется вторую пятилетку кряду. В прошлые пять лет она получила высокую оценку, в том числе и в нашем регионе. Было сделано очень много, область серьезно продвинулась в этой сфере", - отметил председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук. В частности, эффективной оказалась инициатива по созданию безвизовой зоны в регионе. Область приняла около 300 тыс. безвизовых туристов.

"Это дало значительный толчок для развития мелкого и среднего предпринимательства. Появились десятки новых объектов общепита, гостиниц, хостелов, возросло количество агроусадеб, которых в области уже насчитывается более 400. А это в свою очередь новые рабочие места, заработная плата и, что важно, повышение имиджа области и страны", - заметил Игорь Жук.

Пандемия привела к уменьшению туристического потока во всем мире. Не стала исключение и Гродненская область. "В нынешней ситуации акцент в развитии туризма в Гродненской области смещен на внутренний сегмент, популяризацию и доступность национального туристического продукта. Развитие внутреннего туризма в регионе акцентировано на совершенствовании инфраструктуры и адаптации туробъектов для комфортного пребывания путешественников. Уверен, что внутренний туризм - это своеобразный индикатор. Если заинтересуем своих соотечественников, то будет интересно и приезжим гостям. Тем более что у нас красивая страна, есть что показать и предложить туристу", - рассказал начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик.

К слову, в 2019-2021 годах в регионе установлено более 500 знаков туристско-ориентирующей навигации, в том числе дорожные знаки с обозначением направления к достопримечательностями, информационные щиты с указанием туристических объектов и сервиса. Активно устанавливаются в регионе указатели, таблички с историческими названиями улиц, знаки о паркингах для туристических автобусов.

В Гродненской области активно восстанавливаются и реконструируются значимые исторические объекты. За пять последних лет проведены работы на более чем 140 подобных объектах. Среди них Старый Замок в Гродно, Кревский, Новогрудский, Гольшанский, Лидский и Любчаский замки, усадьба Огинских в деревне Залесье Сморгонского района, дворцово-парковый комплекс "Святск" в Гродненском районе. В области действует 268 туристических маршрутов, 18 из них разработаны в 2020 году, аккредитовано свыше 150 гидов и переводчиков.

Заседание прошло в выездном формате. Президиум облсовета депутатов ознакомился с рядом интересных в туристическом плане объектов Гродно и Гродненского района.-0-