ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске на реке Лошица локализовано маслянистое пятно

05.08.2021 16:59 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на реке Лошица спасатели установили боновые заграждения. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 14.25 спасателям от городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды поступило сообщение об обнаружении маслянистого пятна в акватории реки Лошица в районе 1-го пер. Трубного, 31а (напротив). К месту происшествия были направлены подразделения МЧС.

"Для ликвидации происшествия было организовано взаимодействие с диспетчерскими службами и заинтересованными. Работники МЧС установили боновые заграждения на реке Лошица для ограничения распространения пятна", - рассказали в МЧС.-0-

В Минске на реке Лошица локализовано маслянистое пятно
Фото Минского городского управления МЧС

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Для ликвидации происшествия было организовано взаимодействие с диспетчерскими службами и заинтересованными. Работники МЧС установили боновые заграждения на...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Сергеенко на открытии мемориала партизанской славы "Усакино": память о прошлом - это связь с настоящим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by