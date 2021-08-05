В Минске на реке Лошица локализовано маслянистое пятно

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на реке Лошица спасатели установили боновые заграждения. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 14.25 спасателям от городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды поступило сообщение об обнаружении маслянистого пятна в акватории реки Лошица в районе 1-го пер. Трубного, 31а (напротив). К месту происшествия были направлены подразделения МЧС.

"Для ликвидации происшествия было организовано взаимодействие с диспетчерскими службами и заинтересованными. Работники МЧС установили боновые заграждения на реке Лошица для ограничения распространения пятна", - рассказали в МЧС.-0-





Фото Минского городского управления МЧС