У иностранца в Минске изъяли параметилэфедрон: возбуждено уголовное дело

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Последнего обвиняют в распространении запрещенных веществ. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Задержали 25-летнего молодого человека на съемной квартире в столице. Во время обыска у него обнаружили вещество белого цвета общей массой более килограмма. Экспертиза показала, что изъятый порошок - параметилэфедрон. Помимо этого, в квартире нашли электронные весы, изоленту и полимерные пакеты. Предварительно, обвиняемый сбывал дурман через интернет. Он получал наркотик, фасовал на мелкие дозы и потом делал тайники в столице и Минской области. Позже в телефоне обвиняемого были найдены координаты 40 закладок. Сообщается, что парень - студент одного из вузов Беларуси. Ему предъявлено обвинение по наркостатье. Молодой человек под стражей.









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