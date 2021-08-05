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Молодежный фестиваль для работников соцсферы пройдет в Минской области 6-8 августа

05.08.2021 21:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный фестиваль для работников социальной сферы #TourFest- 2021 пройдет возле Плещеницкого водохранилища в Логойском районе с 6 по 8 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"Мероприятие проводится для популяризации и пропаганды здорового образа жизни, туризма, сплочения молодежного актива. В нем примут участие 300 работников социальной сферы со всего столичного региона, которые на протяжении трех дней будут знакомиться друг с другом, общаться и участвовать в различных активностях", - рассказали в пресс-службе.

Во время фестиваля для участников проведут спортивные соревнования по волейболу, гиревому спорту, дартсу, перетягиванию каната, пешему туризму, а также конкурс приготовления блюд и молодежный интеллектуальный квиз. Помимо этого, для молодых сотрудников социальной сферы организуют оpen-air под названием "Вечеринка в стиле 90-х" с диджеем и интерактивными зонами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Во время фестиваля для участников проведут спортивные соревнования по волейболу, гиревому спорту, дартсу, перетягиванию каната, пешему туризму, а также конкурс...
 
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