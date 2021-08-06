Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс откроется в Чаусах

Источник материала: БелТА

6 августа, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс "Территория объединения" откроется сегодня в Чаусах. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала депутат Чаусского районного Совета депутатов Елена Максимович.

"Комплекс расположился на территории микрорайона Льнозавод, где вместе с семьями проживают более 100 детей, - отметила Елена Максимович. - Его создание инициировали сами жители, т.к. в этом удаленном от центра города районе не было ни одной детской игровой площадки. Их просьбу поддержали все заинтересованные лица. Так, объект появился благодаря совместным усилиям местной власти, депутатов, общественных организаций, партнеров и неравнодушных граждан. Символично, что он воплотился в жизнь именно в Год народного единства".

Реализация проекта проходила в несколько этапов. Так, первоначально для него была определена площадка, которую безвозмездно привело в порядок одно из предприятий города: здесь необходимо было подсыпать и выровнять грунт. Затем местные жители за собственные средства изготовили и установили беседки, песочницу и качели. Завершить обустройство комплекса удалось после участия актива микрорайона во главе с депутатом в ряде конкурсов и мини-проектов, на которых местная инициатива была поддержана финансово. Так, общая сумма выделенных денежных средств превысила $10 тыс.

"Это позволило приобрести и установить на площадке все необходимое оборудование: современный детский игровой комплекс и карусель, - продолжила депутат. - Здесь также появились сцена, скамейки, песочница, две беседки, детский паровозик и символичный арочный вход. Установлены уличные тренажеры, над которыми смонтирован защитный навес от дождя, устроены пешеходные дорожки. Мы также поработали над озеленением прилегающей территории, на которой высажено 120 лиственных деревьев и 30 кустарников, обустроены 2 цветочные клумбы".

По словам Елены Максимович, общими усилиями была воплощена давняя мечта жителей этого микрорайона. Теперь эта площадка станет излюбленным местом детей и молодежи и позволит им проводить свободное время с пользой.-0-