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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 10 августа
06.08.2021 08:57 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 10 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.
В мероприятии примут участие предприятия и организации города. Всего будет представлено порядка 200 вакансий. Доступ к ним сохранится и после окончания электронной ярмарки - вакансии будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.
Электронная ярмарка вакансий пройдет на сайте e-vacancy.by. "Площадка предоставит соискателям возможность активного диалога в режиме онлайн с нанимателями Могилева. Каждый из соискателей сможет задать уточняющие вопросы, предоставить резюме для поиска работы", - отметили в управлении.
Начало ярмарки вакансий в 10.00.-0-
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В мероприятии примут участие предприятия и организации города. Всего будет представлено порядка 200 вакансий.
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