В Витебской области за 7 месяцев на постоянную работу трудоустроены более 10 тыс. человек

Источник материала: БелТА

6 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За январь-июль этого года в Витебской области постоянное место работы получили 10,3 тыс. человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома.

Реализация госпрограммы "Рынок труда и содействия занятости" является для комитета одним из ключевых мероприятий. В январе-июле этого года за содействием в трудоустройстве в службу занятости области обратились 13,1 тыс. человек, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 5,8 тыс. человек поставили на учет в качестве безработных.

"На постоянную работу за прошедшие 7 месяцев были трудоустроены 10,3 тыс. жителей области. Служба занятости области направила 280 человек на обучение по профессиям, наиболее востребованным на рынке труда. Временную трудовую занятость обеспечили для более 3,5 тыс. студентов вузов, учащихся ссузов, школьников. Содействие в организации своего дела оказали 65 гражданам, которые получили государственные субсидии. Кроме того, для 34 людей с инвалидностью была организована адаптация к трудовой деятельности", - отметили в облкомитете.

На 1 августа наниматели Витебской области заявили о 9,3 тыс. свободных вакансий, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось почти на 42%. Самыми востребованными у работодателей региона стали профессии швей, водителей, контролеров-кассиров, кондукторов, каменщиков, продавцов, слесарей-ремонтников, токарей, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщиков, операторов станков с ЧПУ. Среди специалистов и служащих постоянно высокий спрос остается на бухгалтеров, инженеров, медсестер, врачей. В сельской местности наниматели готовы принять на работу трактористов, операторов машинного доения, животноводов, ветврачей, агрономов, фельдшеров.-0-