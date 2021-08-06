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ФОТОФАКТ: Необычный туристический маршрут появился на карте Гомельской области
06.08.2021 10:17 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Ветка /Корр. БЕЛТА/. Необычный туристический маршрут появился на карте Гомельской области. Лавандовая плантация площадью более 2 га в фермерском хозяйстве Олега Добуляка Ветковского района привлекает туристов насладиться красотой цветущей лаванды и тонким ароматом цветов, возможностью совершить фотосессию, отдохнуть, провести ночь на лавандовой плантации.-0-
Фото Сергея Холодилина
Юный фермер Максим Добуляк
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Лавандовая плантация площадью более 2 га в фермерском хозяйстве Олега Добуляка Ветковского района привлекает туристов насладиться красотой цветущей лаванды и...
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