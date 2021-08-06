РЕПОРТАЖ: Нетиповой жилстрой в Витебске - кто за него берется и что из этого получается

Источник материала: БелТА

На въезде в любой город первое, что обычно бросается в глаза, - необычные, оригинальной формы и расцветки жилые дома. В Витебске подобные строения, ярко выделяющиеся на фоне типовых многоэтажек, создают первое впечатление об областном центре: посещаешь продвинутый европейский город. Такой эффект достигается благодаря смелым архитектурным решениям и, главное, стараниям строителей, которые из года в год удивляют жителей и гостей Витебска новинками. Одна из ключевых строительных организаций города и области - ОАО "Жилстрой" - своей визитной карточкой сделала не только возведение домов из монолитного каркаса, но и реализацию проектов нетипового жилищного строительства. Специалисты и работники организации накануне профессионального праздника - Дня строителя - рассказали корреспонденту БЕЛТА, как они научились строить разноуровневые дома, для чего взялись за возведение экспериментального дошкольного учреждения и где в Витебске появятся многоэтажки с подземной автопарковкой.

В витебском микрорайоне Билево-1, который встречает гостей, прибывающих по автотрассе из России, почти завершилось строительство одного из знаковых для "Жилстроя" объектов: он полностью - от котлована до лифтов, от автопарковок до озеленения двора - выполняется своими силами без привлечения сторонних организаций. В сентябре красавец-дом придут принимать его будущие жители. И им есть в чем позавидовать. Здесь будет 240 квартир, у четырех подъездов разная этажность - от 14 до 16. Такая разноуровневая конструкция будет крепкой и надежной как раз благодаря монолитному каркасу. Внешне дом смотрится очень эффектно, поднимаясь к небу лесенкой.





Особенность его строительства заключается еще и в многослойной кладке с применением газосиликатных блоков, утеплением и облицовкой кирпичом. Квартиры будут наиболее предпочитаемые у жителей Витебска - с одной, двумя и тремя комнатами. В квартирах будет сделано оштукатуривание стен и выполнена стяжка, так что новоселам можно сразу заниматься ремонтов на свой вкус. Возле дома стройорганизация обустраивает несколько автопарковок, укладывает плитку на тротуарах и засеивает газоны. Освоены работы по монтажу и наладке лифтового оборудования.





На завершающемся объекте заняты около 100 человек, на пике работ численность доходила до 180. По проекту дом должен был сдаваться в эксплуатацию лишь в декабре этого года, но "Жилстрой" опередил график сдачи почти на целый квартал. Для этого смены организовывали по 11-12 часов вахтовым методом: неделя труда, неделя отдыха. И конечно, охрана труда здесь не просто на уровне самого высокого этажа дома, а на порядок выше. Спецовки, защитные каски, средства индивидуальной защиты - все проверяется ежедневно, так что безопасность представителей одной из самых травмоопасных профессий стоит во главе угла.





Через дорогу недалеко от этого объекта параллельно ведется строительство еще одного разноуровневого дома, который станет первой ласточкой в новом микрорайоне Черемушки. В нем будет 3 подъезда и 168 квартир. Он также возводится на монолитном каркасе, с помощью газосиликатных блоков, но уже со сплошным утеплением, что предотвратит теплопотери и позволит сократить расход теплоэнергии на отопление дома. Здесь уже будет свободная планировка квартир, что в последнее время стало модным трендом у жителей Витебска, желающих по-своему распоряжаться внутренним пространством и варьировать количество комнат и их размер. По сути, в квартирах будут обустроены только санузлы, где установят унитазы, и электроплиты, которые "Жилстрой" закупает как часть оборудования и устанавливает своими силами. Все остальное жители новых домов смогут закупить самостоятельно и сделать такой ремонт, какой им захочется.





"От практики полной внутренней отделки квартир отказались довольно давно, когда заметили, что новоселы часто переделывают то, что их не устраивает по внешнему виду, заказывают целые дизайнерские проекты. Поэтому для итогового удешевления квадратных метров такие работы не проводим", - рассказал директор "Строительного управления №232" ОАО "Жилстрой" Сергей Игнатенко.





Он добавил, что до конца этого года "Жилстрой" введет в эксплуатацию 25,5 тыс. кв.м. жилья. Это будут как раз те дома оригинальной конструкции с архитектурной изюминкой, что вырастают в Билево и Черемушках. В прошлом году витебские строители ввели в строй чуть более 24 тыс. кв.м. жилья. Рост показателей налицо. Как правило, реализация строительных проектов ведется от 12 до 18 месяцев. Видимо, поэтому со стороны кажется, что дома в Витебске вырастают как грибы после теплого дождя. Что касается "Жилстроя", то "скоростное" строительство обусловлено скорее отсутствием проволочек в прохождении различных этапов допроектного согласования и налаженной системой работы, где каждый знает, чем должен заниматься. У предприятия также есть своя проектная организация, которая разрабатывает конкурентоспособные проекты строительных объектов.





Я поинтересовалась у директора СУ-232, для чего так ускоряться и настолько превышать заложенные в проекте сроки, ведь намного проще трудиться себе потихоньку по принципу: солдат спит - служба идет. Однако у витебских строителей на этот счет свое мнение. "Во-первых, это репутация предприятия. Когда участвуем в тендерах на строительство того или иного объекта, более оперативная работа дает дополнительные баллы, а значит, повышает конкурентоспособность. Городу и области это тоже выгодно, так как в более короткий срок появляется новая жилплощадь для нуждающихся. И немаловажным для нашей строительной организации является экономических эффект от перевыполнения плана, ведь каждая задержка, отсрочка ощутимо бьет по бюджету предприятия", - пояснил Сергей Игнатенко.





Если кто-то думает, что в строительной сфере Витебска есть периоды затишья, то это вовсе не так: работа на стройках города ведется постоянно, а чаще всего и параллельно. Сейчас, например, у "Жилстроя" в процессе строительства 7 объектов, и до конца года начнется работа еще на четырех.





"Среди них будет 2 высотных одноподъездных дома с единым подземным паркингом, которые появятся на ул.Труда. Это будут первые два дома такого типа в Витебске. Кроме жилищного строительства занимаемся возведением и реконструкцией социально значимых объектов. Например, в агрогородке Октябрьская Витебского района реконструируем среднюю школу. Полностью меняем внешнюю и внутреннюю отделку в этом учреждении образования. В витебском микрорайоне Билево-3, в девятом квартале, ведем строительство первого в Беларуси дошкольного учреждения, где будет совмещен детский сад и начальная школа", - сообщил Сергей Игнатенко.





Будущее детское царство, которое раскинется почти на 3 га, стоит отдельного рассказа. Оно рассчитано на 880 мест, 590 из которых будет отведено под ясли-сад. В распоряжении ребятишек будут бассейн, спортивные залы, несколько игровых площадок, а само четырехэтажное здание будет теплым, светлым и уютным. Словом, рай для малышей и уже серьезно настроенных на учебу младших школьников. Сейчас на месте уникального объекта пока только котлован, но работы здесь будут вестись параллельно и непрерывно. В июле 2023 года юные жители одного из самых больших микрорайонов Витебска смогут озарить его своими счастливыми улыбками и заполнить просторные помещения групп и классов звонкими радостными голосами.





Почему же строители берутся не только за вполне выгодные предложения в жилищном строительстве, но и отвлекаются на другие проекты? Мне пояснили, что сегодня работникам "Жилстроя" важно не только построить качественно и быстро, но и сделать красиво, не как у всех. Интересные проекты вызывают у специалистов некий азарт, заставляют прыгнуть выше головы и доказать самим себе, что им все по плечу. К тому же возводить необычный, отличающийся от других дом гораздо приятнее, хочется побыстрее представить его миру, а заодно воочию полюбоваться на плоды своего труда, ведь видеть здание на чертежах на бумаге и вживую - совершенно разные вещи. Словом, вопрос морального удовлетворения актуален, как для любого творца.





Есть в строительной отрасли и свои проблемы. Самая острая из них - нехватка кадров. Колледжи и лицеи области и страны и рады бы подготавливать плиточников, каменщиков, штукатуров, плотников, электриков и представителей других востребованных профессий, но молодежь неохотно идет в эту отрасль, считая, что должна и может реализовать себя в работе попроще и не такой пыльной. Поэтому современный среднестатистический строитель - человек уже в возрасте.





Среди работников "Жилстроя" есть такие, кто трудится здесь не один десяток лет, несмотря на непростые условия, большую физическую нагрузку. Бригадир каменщиков Вячеслав Пригожий почти 17 лет верен предприятию, а его общий стаж на стройплощадке и вовсе насчитывает около 20 лет. Начинал он с разнорабочего. Когда пришел в "Жилстрой", устроился учеником каменщика, затем повышал квалификацию, получал более высокие разряды. Теперь руководит бригадой из 15 человек - одной из пяти, имеющихся на предприятии. "Поначалу было трудно влиться в эту работу, приходилось тренировать глазомер, учиться работать по точным измерительным приборам. Сейчас труд каменщиков во многом автоматизирован, у нас есть станки для резки кирпича и газосиликатных блоков, а раньше приходилось это все вручную пилить ножовкой", - рассказал он.





Сергей Игнатенко добавил, что обычно ребята, которые в колледжах получают строительные специальности, приходят на предприятие, отрабатывают положенный срок или уходят на срочную службу в армию, а потом не возвращаются, ищут себя в других сферах. "Предлагаем новым работникам, которые устраиваются в нашу организацию, пойти учениками каменщиков, например. Учим их сразу на месте почти с нуля, потом они вырастают, как Вячеслав, в хороших специалистов", - отметил директор СУ-232.





Плотник Олег Забавский в "Жилстрое" работает всего 2 года, но в отрасли тоже может считаться старожилом: 17 лет провел на стройках, в том числе за рубежом. Когда-то отправлялся за длинным рублем в соседнюю Россию, но решил, что в родном Витебске тоже можно трудиться и получать хорошую зарплату. К тому же семья - жена и дочь - рады, что он рядом, не так сильно волнуются за него, а супруга поддерживает во всем. Он рассказал, что сегодня плотники имеют дело не только с деревом, как принято традиционно считать, но и осваивают новые материалы. "Устанавливаем в строящихся квартирах как двери, так и окна ПВХ, заняты на работах по утеплению. Работы хватает, без дела не сидим", - рассказал он. И добавил, что специального образования у него нет, всему учился потихоньку на разных стройках, и менять профессию в будущем не планирует: устраивают его и условия труда, и зарплата.





Вот так оказалось, что работникам "Жилстроя" не чуждо стремление к прекрасному, их захватывает рабочий адреналин, когда хочется показать суперкласс в быстром и качественном строительстве, а еще они радеют за будущее отрасли и готовят молодую смену, обучая всему сразу на практике. Если так пойдет и дальше, то Витебск, пожалуй, за десяток лет расширит свои границы до размеров мегаполиса. Чем не радужная перспектива для северной столицы Беларуси?





Алеся ПУШНЯКОВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-