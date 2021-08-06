ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пункты сбора акции "В школу с добрым сердцем" работают во всех районах Гродненской области

06.08.2021 11:43 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пункты сбора акции "В школу с добрым сердцем" работают во всех районах Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Гродненская область присоединилась к республиканской благотворительной акции "В школу с добрым сердцем". Главная задача союза молодежи и волонтеров "Доброе сердце" - помочь собрать в школу ребят из многодетных и неполных семей, без внимания не останутся и детские интернатные учреждения.

"Во всех регионах Гродненщины работают пункты сбора канцелярских товаров, спортивного инвентаря и всего необходимого для школы. В Гродно, например, помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу можно в Городском комитете союза молодежи (Тызенгауза,4), в Гродненском государственном аграрном университете (ул.Терешковой 28, кабинет 43), в первичках медицинского университета и ГрГУ им. Я.Купалы. Также пункт сбора будет организован на школьной ярмарке, которая работает у ТЦ Old city", - рассказали в обкоме БРСМ.

Продлится акция по 3 сентября. Итогом благотворительной акции станут мероприятия с участием аниматоров и волонтеров, на которых все собранные принадлежности передадут многодетным семьям, социально-педагогическим центрам и детским домам.

В прошлом году во время акции в Гродненской области союзом молодежи в результате благотворительной акции помощь была оказана 55 семьям и 19 подшефным учреждениям.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продлится акция по 3 сентября. Итогом благотворительной акции станут мероприятия с участием аниматоров и волонтеров, на которых все собранные принадлежности...
 
Новости дня
Новости регионов
 
РЕПОРТАЖ: Нетиповой жилстрой в Витебске - кто за него берется и что из этого получается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by