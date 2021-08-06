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Один из выходов станции метро "Фрунзенская" откроют после ремонта 7 августа

06.08.2021 13:09 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Фрунзенская" откроют после ремонта 7 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского метрополитена.

В связи с проведением ремонтных работ с 21 июля был полностью закрыт выход №3-2 станции "Фрунзенская". Работы должны были продолжаться по 14 августа, однако их завершили досрочно. Выход для пассажиров откроется 7 августа в 17.30.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Работы должны были продолжаться по 14 августа, однако их завершили досрочно. Выход для пассажиров откроется 7 августа в 17.30.
 
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