|
В Гродно по новому мосту 7 августа откроют движение общественного транспорта
06.08.2021 13:09 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно
Автобус №52 свяжет микрорайона Вишневец и ОАО "Гродно Азот".
Под четвертый автомобильный мост, получивший название Восточный, реконструировали бывший железнодорожный мост через Неман. Он возводился более 40 лет назад по инициативе военных в качестве резервного объекта.
Некоторое время он стоял заброшенным. Затем было принято решение изменить назначение моста: сделать его частью нового большого кольца вокруг Гродно. Этот мост - самый высокий в стране. Высота над уровнем Немана - 32,5 м. Длина объекта - около 240 м, ширина - 17,5 м. Предусмотрены две полосы движения в каждую сторону.
Открыть мост планировалось в июле к очередной годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Тогда праздник пришлось перенести из-за сильного ливня, подмывшего в том числе и часть дороги к мосту. Сейчас на подходах к мосту реализованы новые решения, позволяющие избежать подобных ситуаций в будущем.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автобус №52 свяжет микрорайона Вишневец и ОАО "Гродно Азот".
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)