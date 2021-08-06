В Гродно по новому мосту 7 августа откроют движение общественного транспорта

Источник материала: БелТА

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно по новому мосту через Неман откроют движение общественного транспорта. Новый автобусный маршрут начнет курсировать с 7 августа. Информация об этом размещена на портале Гродненского автобусного парка, сообщает БЕЛТА.

Автобус №52 свяжет микрорайона Вишневец и ОАО "Гродно Азот".

Под четвертый автомобильный мост, получивший название Восточный, реконструировали бывший железнодорожный мост через Неман. Он возводился более 40 лет назад по инициативе военных в качестве резервного объекта.

Некоторое время он стоял заброшенным. Затем было принято решение изменить назначение моста: сделать его частью нового большого кольца вокруг Гродно. Этот мост - самый высокий в стране. Высота над уровнем Немана - 32,5 м. Длина объекта - около 240 м, ширина - 17,5 м. Предусмотрены две полосы движения в каждую сторону.

Открыть мост планировалось в июле к очередной годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Тогда праздник пришлось перенести из-за сильного ливня, подмывшего в том числе и часть дороги к мосту. Сейчас на подходах к мосту реализованы новые решения, позволяющие избежать подобных ситуаций в будущем.-0-