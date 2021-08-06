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В Минске в новом учебном году будут работать 244 школы и гимназии

06.08.2021 16:33 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом учебном году в Минске будут работать 244 школы и гимназии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

Среди учреждений, которые распахнут свои двери для учеников 1 сентября, будут и два новых.

Средняя школа №224 с бассейном построена по ул. М. Пташука, 17, в Ленинском районе столицы (микрорайон Лошица-9). Она рассчитана на 1020 учащихся.

Чуть поменьше средняя школа №225 в детском технопарке Первомайского района - по проезду Университетскому, 5. Ее проектная наполняемость - 750 ребят.

"Предварительно в 2021/2022 учебном году планируется сформировать 915 первых классов, впервые сядут за парты около 25 тыс. вчерашних дошколят", - добавили в комитете по образованию.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Среди учреждений, которые распахнут свои двери для учеников 1 сентября, будут и два новых.
 
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