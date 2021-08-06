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ФОТОФАКТ: В Наровлянском районе проходит республиканский турслет инвалидов-колясочников "Полесские зори"
06.08.2021 17:15 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Наровля /Корр. БЕЛТА/. В Наровлянском районе начался 22-й открытый республиканский туристический слет инвалидов-колясочников "Полесские зори". Он проходит при поддержке Министерства спорта и туризма и является самым массовым в стране. В нынешнем году в турслете участвуют 18 команд из всех регионов Беларуси.-0-
Фото Сергея Холодилина
Участница слёта Евгения Панфиленко из Ельска
Первый заместитель председателя Наровлянского райисполкома Наталья Коваль во время выступления на открытии слёта
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ФОТОФАКТ: В Наровлянском районе проходит республиканский турслет инвалидов-колясочников "Полесские зори"
В нынешнем году в турслете участвуют 18 команд из всех регионов Беларуси.
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