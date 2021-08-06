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Кулинарный батл, рыбалка и караоке - в Наровлянском районе стартовал турслет колясочников

06.08.2021 21:05 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканский туристический слет инвалидов-колясочников "Полесские зори" стартовал сегодня в Наровлянском районе и продлится по 8 августа, сообщили БЕЛТА в Мозырской межрайонной организации общественного объединения "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников".

Ежегодно уникальный форум собирает около 130-150 человек из разных регионов страны. В этом году здесь встретились 18 команд. В составе каждой из них - 5 участников и 2 сопровождающих.

Программа туристического слета включает соревнования по рыбной ловле, стрельбе из винтовки, шаффлборду, корнхолу, дартсу, туристической полосе препятствий, "Дуэль". Победителей выберут в личном и командном зачете.

Спортивную конкурсную программу разбавят творческие и гастрономические игры. Уникальными рецептурами и ароматами сразятся команды в кулинарном поединке. Душевные и задорные композиции прозвучат в формате караоке. Хозяйственность и предусмотрительность продемонстрируют участники в конкурсе по организации быта.

Будет время и на отдых у акватории. Запланировано купание в водоеме, катание на моторной лодке, понтоне и др.

Организаторы продумали инфраструктуру с учетом специфики участников. Так, в санузлах дополнительно установлены мягкие кушетки для переодевания, есть теплые души.

Слет проводится для повышения эффективности реабилитации инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата через физическую культуру и спорт. Он входит в календарный план мероприятий Министерства спорта и туризма.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Программа туристического слета включает соревнования по рыбной ловле, стрельбе из винтовки, шаффлборду, корнхолу, дартсу, туристической полосе препятствий,...
 
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