Красный Крест проведет в Гомельской области более 100 фандрайзинг-акций по подготовке детей к школе

Источник материала: БелТА

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 100 фандрайзинговых акций по подготовке детей к школе проведет Красный Крест в Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник организационно-кадрового отдела Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Артем Карпенко.

Благотворительная кампания "Соберем детей в школу" вошла в активную фазу. Мероприятия уже стартовали и еженедельно в каждом районе будут организованы минимум по две фандрайзинговые акции. При этом волонтеры подготовили множество интересных и особенных мероприятий и активностей в общественных местах в течение августа. Они ненавязчиво и с изюминкой будут призывать прохожих помочь нуждающимся детям и семьям подготовиться к новому учебному году. "Не у всех родителей есть возможность приобрести все необходимое для своих детей. Ежегодная благотворительная кампания Белорусского Красного Креста "Соберем детей в школу!" направлена на оказание помощи детям с особыми потребностями, из малообеспеченных семей, семей беженцев и другим нуждающимся. Помочь собрать школьный портфель для них может каждый желающий", - подчеркнул Артем Карпенко.

Неравнодушные жители региона активно подключились на самом старте кампании. Только за первую неделю акции собрано более Br600, 93 школьных портфеля, 132 комплекта канцелярских товаров, 1558 единиц одежды и 294 пар обуви. Школьные ранцы с необходимыми товарами уже получили 33 нуждающихся ребенка региона.

Чтобы помочь детям, не нужно совершать чудеса. В школьный портфель входят классические письменные принадлежности (ручки, карандаши, акварельные краски и гуашь, кисточки, пластилин), тетради, альбомы, цветная бумага и картон, школьная и спортивная форма, обувь, рюкзак, другие школьные принадлежности (пенал, ножницы, клей-карандаш, ластик, точилка, линейка, стаканчик для рисования).

К слову, помочь можно не выходя из дома. Используя систему ЕРИП или ОПЛАТИ, можно перевести посильную сумму пожертвований на счет организации. Это легко и просто сделать. Подробный алгоритм действий - по ссылке https://redcross-gomel.by/news/v-gomelskoj-oblasti-prohodit-blagotvoritelnaya-kampaniya-soberem-detej-v-shkolu/. На эти средства также приобретут школьные принадлежности, необходимые детям. В региональной организации Красного Креста акцентировали внимание, что по итогам кампании каждому, кто лично передал школьный набор, заполнив анкету обратной связи на сайте, вышлют подробный отчет о благотворительной кампании - 2021.

Всего в рамках кампании волонтеры проведут более 100 фандрайзинговых мероприятий, на которых призовут граждан помочь нуждающимся детям подготовиться к новому учебному сезону. Тысячи детей получат школьные наборы благодаря поддержке неравнодушных жителей и гостей области.-0-