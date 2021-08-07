Мобильные датчики контроля скорости работают на 12 участках в Минске

Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 12 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 07.00 до 20.00 датчики контролируют скорость по пр. Независимости, д. 131 к. 2 (60 км/ч) и ул. Кальварийской, д. 25 (60 км/ч). А с 12.00 до 24.00 аппараты будут установлены по ул. Денисовской, в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Партизанский, д. 75 (60 км/ч), МКАД, 41-й км (90 км/ч), ул. Орловская, д. 80 (60 км/ч), ул. Чкалова, д. 1 (60 км/ч) и ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч).

Помимо этого, с 19.30 до 03.00 мобильные датчики контроля скорости будут работать по пр. Пушкина, д. 70А (60 км/ч), пр. Дзержинского, д. 3Б (60 км/ч) и пр. Независимости, д. 45 (60 км/ч).

ГАИ просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-