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Дорожную разметку нанесут на четырех участках в Минске
07.08.2021 10:47 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на четырех участках сегодня нанесут дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", нанесение дорожной разметки планируется на ул. Лазо, ул. Седова, ул. Шоссейной и местном проезде вдоль Партизанского проспекта.
Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-
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По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", нанесение дорожной разметки планируется на ул. Лазо, ул. Седова, ул. Шоссейной и местном проезде вдоль Партизанского...
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