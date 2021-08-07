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Дорожную разметку нанесут на четырех участках в Минске

07.08.2021 10:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на четырех участках сегодня нанесут дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", нанесение дорожной разметки планируется на ул. Лазо, ул. Седова, ул. Шоссейной и местном проезде вдоль Партизанского проспекта.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", нанесение дорожной разметки планируется на ул. Лазо, ул. Седова, ул. Шоссейной и местном проезде вдоль Партизанского...
 
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