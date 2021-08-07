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Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократилась до 7 га

07.08.2021 16:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократилась до 7 га. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Продолжено тушение торфяного пожара на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области. Для ликвидации пожара задействованы 19 единиц техники и 91 человек, из них 16 единиц техники и 88 работников МЧС. Пожар локализован, общая площадь пожара составляет 7 га", - рассказали в пресс-службе.

Всего за сутки ликвидированы 1 лесной пожар на площади 0,8 га и 2 торфяных пожара на общей площади 0,022 га.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Всего за сутки ликвидированы 1 лесной пожар на площади 0,8 га и 2 торфяных пожара на общей площади 0,022 га.
 
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