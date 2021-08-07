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ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
07.08.2021 18:07 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
7 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Шлюз Домбровка и его окрестности на Августовском канале 7 августа превратились в праздничную площадку. Здесь состоялся традиционный праздник моря. Начался он с театрализованного представления на причале. Медузы, осьминоги, капитан Август и матросы встретили главного героя Нептуна.
Организаторы мероприятия - Гродненский райисполком и Гродненский районный культурно-информационный центр.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Шлюз Домбровка и его окрестности на Августовском канале 7 августа превратились в праздничную площадку.
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