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ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале

07.08.2021 18:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Шлюз Домбровка и его окрестности на Августовском канале 7 августа превратились в праздничную площадку. Здесь состоялся традиционный праздник моря. Начался он с театрализованного представления на причале. Медузы, осьминоги, капитан Август и матросы встретили главного героя Нептуна.

Организаторы мероприятия - Гродненский райисполком и Гродненский районный культурно-информационный центр.-0-

Фото Леонида Щеглова

ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
 
Теги: Гродно
 
 
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Шлюз Домбровка и его окрестности на Августовском канале 7 августа превратились в праздничную площадку.
 
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