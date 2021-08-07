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Хозяйства Минской области завершают уборку озимого рапса

07.08.2021 18:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозпредприятия Минской области завершают уборку озимого рапса. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.

"Рапс в Минской области засеяли на площади более 100 тыс. га. Уборка практически завершена - работы осталось на пару дней. Средняя урожайность составила 25,3 ц/га. В бункерном весе получили более 230 тыс. т маслосемян", - рассказали в комитете.

Рапс выращивали во всем регионе. Больше всего культуры собрали в Слуцком (29,8 тыс. т), Копыльском (23 тыс. т), Минском (22 тыс. т) и Дзержинском (14 тыс. т) районах.

Полученная масличная культура будет использована в промышленности и пойдет на корм животным в виде шрота.

В предстоящую посевную кампанию площади озимого рапса в Минской области останутся в таких же масштабах. В регионе планируют посеять не менее 100 тыс. га.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Рапс выращивали во всем регионе. Больше всего культуры собрали в Слуцком (29,8 тыс. т), Копыльском (23 тыс. т), Минском (22 тыс. т) и Дзержинском (14 тыс. т) районах.
 
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