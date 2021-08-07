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ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
07.08.2021 18:51 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
7 августа, Брест/Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе открылся XI Международный кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі". Программа фестиваля рассчитана на два дня. Его главная фишка - традиционная региональная кухня.-0-
Фото Вадима Якубёнка
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Программа фестиваля рассчитана на два дня. Его главная фишка - традиционная региональная кухня.
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