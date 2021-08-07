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ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе

07.08.2021 18:51 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Брест/Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе открылся XI Международный кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі". Программа фестиваля рассчитана на два дня. Его главная фишка - традиционная региональная кухня.-0-

Фото Вадима Якубёнка

ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе

ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
 
Теги: Брест
 
 
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Программа фестиваля рассчитана на два дня. Его главная фишка - традиционная региональная кухня.
 
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