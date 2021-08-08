ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку

08.08.2021 14:33 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

8 августа, Сморгонь /Корр. БЕЛТА/. 8 августа в Центральном парке Сморгони в рамках проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех" открыли воркаут-площадку.-0-

Фото Леонида Щеглова

ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку

ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 августа в Центральном парке Сморгони в рамках проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех" открыли воркаут-площадку.
 
Новости дня
Новости регионов
 
ФОТОФАКТ: Субботний Минск - городские зарисовки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by