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ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
08.08.2021 14:33 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
8 августа, Сморгонь /Корр. БЕЛТА/. 8 августа в Центральном парке Сморгони в рамках проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех" открыли воркаут-площадку.-0-
Фото Леонида Щеглова
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8 августа в Центральном парке Сморгони в рамках проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех" открыли воркаут-площадку.
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