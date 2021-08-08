ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Караник заявил, что ситуация в коллективе ОАО "Гродно-Азот" абсолютно спокойная

08.08.2021 20:27 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмоции в коллективе ОАО "Гродно-Азот" схлынули, настроения спокойные. Об этом председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник рассказал в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Я встречался с работниками ОАО "Гродно-Азот" не один раз (и не только этого предприятия). В свое время были, конечно, эмоции ярко выраженные. Сейчас ситуация в коллективах абсолютно спокойная", - заверил глава региона.

Он отметил, что в прошлом году, попадая в "агрессивно настроенную аудиторию", никогда не мог добиться от людей ответа на один вопрос: что будут делать сторонники перемен, если победят.

"Когда начинаешь на фактах показывать, как меняется страна за последние 20, 15, даже за последние 5 лет, все признают: "Ну, да, поменялась", - добавил Владимир Караник. - Все понимают, что это эмоции. Революции, перевороты задумываются романтиками, осуществляются фанатиками, а плодами их пользуются проходимцы".

Для иллюстрации он привел расклад, что случится, если, гипотетически, доходы ОАО "Гродно-азот" упадут в два раза ("сейчас, по итогам 7 месяцев они демонстрируют положительную динамику - и по экспорту, и по чистой прибыли, и по снижению затрат"). "В таком случае бюджет недополучит всего лишь 9%. Люди же потеряют от 25% до 30% в зарплате. А если посмотреть мультипликационный эффект: частично бюджет недополучит налога на прибыль, но гораздо больше недополучит Фонд социальной защиты населения", - подчеркнул Владимир Караник.

В целом, по его словам, люди на всей территории Гродненского региона успокоились. "На Гродненщине живут очень разумные, добрые и очень трудолюбивые люди. И они во многом в силу своих качеств оказались не способны противодействовать грязным политтехнологиям. Понятно, что у многих эмоции били через край. Но со временем многое было сделано средствами массовой информации, да и люди сами начинали задумываться и сопоставлять разные факты. И пришло понимание, что решение серьезных вопросов на улице - это путь в никуда. Эмоции - плохой советчик в вопросах определения будущего страны", - заключил Владимир Караник.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Я встречался с работниками ОАО "Гродно-Азот" не один раз (и не только этого предприятия). В свое время были, конечно, эмоции ярко выраженные. Сейчас ситуация в...
 
Новости дня
Новости регионов
 
ФОТОФАКТ: В Сморгони открыли воркаут-площадку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by