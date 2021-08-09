Источник материала: БелТА

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут установлены в Гомеле и на трассе М10 с 9 по 15 августа, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Фиксировать нарушения в этот период камеры будут на 30-м км подъезда к Гомелю от а/д М10 (Гомельский район). Здесь водителям легкового транспорта необходимо двигаться со скоростью 90 км/ч, водителям грузовиков - 70 км/ч. Также мобильные системы установят в районе дома №91 на проспекте Речицком в Гомеле, где установлено скоростное ограничение в 50 км/ч.

9, 11, 13 и 14 августа мобильный датчик контроля скорости будет установлен на 114-м км автодороги М10 граница РФ - Гомель - Кобрин, а 10, 12 и 15 августа - на 20-м км этой трассы. Максимально допустимая скорость здесь - 60 км/ч.

В областной Госавтоинспекции напоминают водителям при выборе скорости ориентироваться в первую очередь на погодные условия, видимость и состояние проезжей части, а также на собственный стаж вождения.-0-