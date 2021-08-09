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В Брестском районе в искусственном водоеме утонул мужчина

09.08.2021 09:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе в искусственном водоеме утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"8 августа в 17.38 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в искусственном водоеме на территории садового товарищества "Золотой лесник" возле агрогородка Мухавец Брестского района", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1981 года рождения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1981 года рождения.
 
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