Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе в искусственном водоеме утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"8 августа в 17.38 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в искусственном водоеме на территории садового товарищества "Золотой лесник" возле агрогородка Мухавец Брестского района", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1981 года рождения.-0-