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В Брестском районе в искусственном водоеме утонул мужчина
09.08.2021 09:47 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе в искусственном водоеме утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"8 августа в 17.38 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в искусственном водоеме на территории садового товарищества "Золотой лесник" возле агрогородка Мухавец Брестского района", - рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1981 года рождения.-0-
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Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1981 года рождения.
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