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До конца лета осталось 23 дня! Успейте инвестировать выгодно! Покупайте квартиры в квартале "Евразия" по старым ценам!
09.08.2021 09:47 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Осень уже близко, а это значит, осталось не так много времени, чтобы купить квартиру в многофункциональном комплексе
Также сейчас в комплексе проходит сразу несколько акций, а значит у клиентов есть возможность получить дополнительные скидки! Скидку 1% получают участники акции "Квартирный бум" при покупке определенных квартир в домах
А клиенты, которые продают свои квартиры в агентствах недвижимости-партнерах компании, при покупке квартиры в комплексе
Подробности узнавайте по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Почему покупка недвижимости в
1. Получайте собственное жилье
Вместо того, чтобы ежемесячно тратить 300-500 долларов на оплату съемного жилья, вы можете купить квартиру в
2. Сдавайте в аренду
Даже если у вас уже есть своя квартира, можно купить еще одну и сдавать ее. То есть получать 300-400 долларов каждый месяц, ничего не делая.
3. Перепродавайте
Если нет желания и времени заниматься сдачей недвижимости, ее можно перепродать. Цена квартиры, купленной на этапе котлована, после завершения строительства существенно вырастает.
Эксперты рынка советуют обращать внимание на проекты крупных застройщиков, например, многофункциональные комплексы. В этом смысле
Например, внутри квартала
Так квартал «Евразия» будет выглядеть с высоты птичьего полета
В шаговой доступности – остановки наземного транспорта и метро. Станция "Ковальская Слобода" уже работает в пешей доступности, "Аэродромная" строится в границах комплекса.
Всё необходимое в одном районе!
Квартал находится через дорогу от большого городского парка, который станет зеленым сердцем комплекса. Здесь появится много сочной зелени и цветов, фонтаны и зоны отдыха, спортивные и игровые площадки.
В комплексе будет свой островок природы
Главная цель архитекторов комплекса
Квартал
Деловой квартал МФЦ
ТРЦ Mara Mall
Новостройки здесь, как и в любом другом квартале
Готовый дом «Москва» в квартале «Евразия» на рендерах (слева) и в реальности (справа)
В квартале
Инвестировать в недвижимость здесь выгодно еще и потому, что застройщик предлагает удобные условия:
· Скидки при 100% оплате
· Рассрочка от 12 до 100 месяцев с первоначальным взносом от 10% в зависимости от выбранного дома
· Специальные кредитные программы: ОАО "Белинвестбанк" предлагает кредиты от 12,87%, ОАО "Банк БелВЭБ" - от 16,9%
Купить недвижимость в многофункциональном комплексе
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Многофункциональный комплекс
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До конца лета осталось 23 дня! Успейте инвестировать выгодно! Покупайте квартиры в квартале "Евразия" по старым ценам!
Осень уже близко, а это значит, осталось не так много времени, чтобы купить квартиру в многофункциональном комплексе Не упускайте шанс стать обладателем...
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