КГК проведет в Минске и регионах горячие линии на тему доступности и качества школьных товаров

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля с 10 по 12 августа проведет горячие линии во всех областях Беларуси и Минске по вопросу качества и доступности для населения товаров школьного ассортимента в преддверии нового учебного года. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Жители республики могут высказать мнение (в том числе анонимно) об ассортименте предлагаемых в торговле товаров для дошколят и школьников, их качестве и доступности по цене, а также внести предложения по ассортименту, работе школьных базаров и ярмарок.

Представители субъектов предпринимательства, которые производят и продают товары для детей, также могут высказать свое мнение о недостатках в этой сфере и мерах по улучшению работы.

Так, 11 августа жители Минска могут обратиться на горячую линию Комитета государственного контроля "Доступность, ассортимент и качество реализуемых в торговой сети товаров для детей дошкольного и школьного возраста", которая состоится с 10.00 до 13.00 по тел. 8(017) 328-69-40.

Горячая линия 10 августа будет работать в двух регионах: в Гомельской области она организована с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по тел. 8(0232) 23-83-68 и 8(0232) 23-83-98; в Брестской области - с 9.00 до 18.00 по тел. 8(0162) 21-18-40 и 8(0162) 21-18-52.

Комитет госконтроля Витебской области будет проводить горячую линию 10 и 11 августа. На протяжении двух дней с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 можно позвонить специалистам областного КГК по тел. 8(0212) 37-54-53 и 8(0212) 37-61-78.

На 11 августа проведение тематической горячей линии запланировано в Могилевской области - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по тел. 8(0222) 62-49-34; в Минской области - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по телефону 8(017) 374-47-82.

В Гродненской области горячая линия состоится 12 августа с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел. 8(0152) 79-88-13 и 8(0152) 79-88-31.

Госконтролеры проанализируют поступившую информацию, рассмотрят все изложенные в обращениях факты и конструктивные предложения.-0-