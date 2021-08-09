ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

КГК проведет в Минске и регионах горячие линии на тему доступности и качества школьных товаров

09.08.2021 11:15 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля с 10 по 12 августа проведет горячие линии во всех областях Беларуси и Минске по вопросу качества и доступности для населения товаров школьного ассортимента в преддверии нового учебного года. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Жители республики могут высказать мнение (в том числе анонимно) об ассортименте предлагаемых в торговле товаров для дошколят и школьников, их качестве и доступности по цене, а также внести предложения по ассортименту, работе школьных базаров и ярмарок.

Представители субъектов предпринимательства, которые производят и продают товары для детей, также могут высказать свое мнение о недостатках в этой сфере и мерах по улучшению работы.

Так, 11 августа жители Минска могут обратиться на горячую линию Комитета государственного контроля "Доступность, ассортимент и качество реализуемых в торговой сети товаров для детей дошкольного и школьного возраста", которая состоится с 10.00 до 13.00 по тел. 8(017) 328-69-40.

Горячая линия 10 августа будет работать в двух регионах: в Гомельской области она организована с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по тел. 8(0232) 23-83-68 и 8(0232) 23-83-98; в Брестской области - с 9.00 до 18.00 по тел. 8(0162) 21-18-40 и 8(0162) 21-18-52.

Комитет госконтроля Витебской области будет проводить горячую линию 10 и 11 августа. На протяжении двух дней с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 можно позвонить специалистам областного КГК по тел. 8(0212) 37-54-53 и 8(0212) 37-61-78.

На 11 августа проведение тематической горячей линии запланировано в Могилевской области - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по тел. 8(0222) 62-49-34; в Минской области - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по телефону 8(017) 374-47-82.

В Гродненской области горячая линия состоится 12 августа с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел. 8(0152) 79-88-13 и 8(0152) 79-88-31.

Госконтролеры проанализируют поступившую информацию, рассмотрят все изложенные в обращениях факты и конструктивные предложения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители субъектов предпринимательства, которые производят и продают товары для детей, также могут высказать свое мнение о недостатках в этой сфере и мерах...
 
Новости дня
Новости регионов
 
ФОТОФАКТ: Льноводы КУП "Кормален" завершают оборачивание и очесывание льнотресты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by