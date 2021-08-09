|
ФОТОФАКТ: Льноводы КУП "Кормален" завершают оборачивание и очесывание льнотресты
09.08.2021 11:15 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В хозяйстве под эту культуру занято более 3200 га, на которых посеяно 9 различных сортов льна. Это составляет практически половину пахотных земель всего района.-0-
Фото Сергея Холодилина
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В хозяйстве под эту культуру занято более 3200 га, на которых посеяно 9 различных сортов льна. Это составляет практически половину пахотных земель всего района.
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)