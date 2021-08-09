ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФОТОФАКТ: Льноводы КУП "Кормален" завершают оборачивание и очесывание льнотресты

09.08.2021 11:15 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В хозяйстве под эту культуру занято более 3200 га, на которых посеяно 9 различных сортов льна. Это составляет практически половину пахотных земель всего района.-0-

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: Льноводы КУП "Кормален" завершают оборачивание и очесывание льнотресты
ФОТОФАКТ: Льноводы КУП "Кормален" завершают оборачивание и очесывание льнотресты
ФОТОФАКТ: Льноводы КУП "Кормален" завершают оборачивание и очесывание льнотресты
ФОТОФАКТ: Льноводы КУП "Кормален" завершают оборачивание и очесывание льнотресты
ФОТОФАКТ: Льноводы КУП "Кормален" завершают оборачивание и очесывание льнотресты
ФОТОФАКТ: Льноводы КУП "Кормален" завершают оборачивание и очесывание льнотресты
ФОТОФАКТ: Льноводы КУП "Кормален" завершают оборачивание и очесывание льнотресты
ФОТОФАКТ: Льноводы КУП "Кормален" завершают оборачивание и очесывание льнотресты
ФОТОФАКТ: Льноводы КУП "Кормален" завершают оборачивание и очесывание льнотресты
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В хозяйстве под эту культуру занято более 3200 га, на которых посеяно 9 различных сортов льна. Это составляет практически половину пахотных земель всего района.
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Брестском районе в искусственном водоеме утонул мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by