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Первые молодежные экипажи-тысячники определились на уборочной в Гродненском районе

09.08.2021 13:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первые молодежные экипажи-тысячники определились на уборочной в Гродненском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый секретарь Гродненского областного комитета ОО "БРСМ" Андрей Есин.

Молодые люди активно участвуют в уборочной кампании. Немало среди них и передовиков. Например, в Гродненском районе первыми из числа молодых комбайнеров рубеж в 1 тыс. т по намолоту преодолели представители СПК "Прогресс-Вертелишки" Иван Козич и Андрей Савицкий.

Для 28-летнего Ивана Козича это уже третий сезон на комбайне. "Приятно, что в свое время доверили сложную и ответственную технику. В этом году уборочная особенная. Связано это, прежде всего, с непростыми погодными условиями", - рассказал он.

Андрей Савицкий дополняет, что на работу комбайнеры стараются прийти пораньше, чтобы подготовить технику и выйти в поле, как только позволит погода. Все настроены на то, чтобы завершить уборочную в сжатые сроки. К слову, сейчас в СПК "Прогресс-Вертелишки" убрано около 68% площадей, средняя урожайность превысила 71 ц/га.

Среди молодежных лидеров и водители хозяйства. Андрей Седач и Артур Гарасимович уже перевезли более 2 тыс. т зерна каждый.

Передовиков сегодня чествовали представители союза молодежи. "Проект "Молодежь за урожай!" - своеобразные соревнования между молодыми комбайнерами и водителями, занятыми на уборке зерна и зернобобовых культур. Итоги его мы подведем на областных дожинках. Безусловно, важно чествовать передовиков, ведь их достижения - пример для других. Но главная задача проекта - поддержать всех молодых тружеников села", - отметил Андрей Есин. К слову, в Гродненской области на уборочной занято свыше 120 молодежных экипажей комбайнов и 100 молодых водителей.

По данным на 9 августа, зерновые в регионе убраны на площади более чем 160 тыс. га. Намолочено более 637 тыс. т зерна.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первые молодежные экипажи-тысячники определились на уборочной в Гродненском районе. Об этом корреспонденту...
 
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