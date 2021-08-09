Первый экипаж-четырехтысячник чествовали в Могилевской области

Источник материала: БелТА

9 августа, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Первый экипаж-четырехтысячник появился в Могилевской области. Лучшими из лучших стали работники СПК "Колхоз "Родина" Белыничского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Отметку в 4 тыс. т по намолоту зерновых и зернобобовых по состоянию на 9 августа превысил экипаж старшего комбайнера Николая Даречкина и комбайнера Константина Солодухи. Механизаторы стали абсолютными лидерами в регионе и идут с большим отрывом от своих коллег. Второй результат в области показали комбайнеры этого же хозяйства Игорь Щелухов и Виктор Васильев: сегодня их намолот перешагнул отметку в 3 тыс. т.





Леонид Заяц

"Завершение уборки зерновых и зернобобовых культур на всей посевной площади стало хорошим поводом для встречи, - обратился к труженикам председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - На сегодня СПК "Колхоз "Родина" - единственное в Могилевской области хозяйство, которое 9 августа завершило все уборочные работы. Хотел бы вместе с вами порадоваться за ваш достойный результат. Вы не просто вырастили этот хлеб, но и вложили в него душу, благодаря чему получили неплохой по нынешним меркам каравай и среднюю урожайность свыше 50 ц/га".

Председатель облисполкома подчеркнул, что могилевские аграрии имели право рассчитывать на более весомый хлеб, т.к. в урожай этого года вложено немало сил и средств. "Однако независящие от нас обстоятельства наложили определенный отпечаток: сегодня вся страна не домолачивает тех объемов, которые были в прошлом году, - подчеркнул он. - Но, вместе с тем, это не мешает обеспечить продовольствием наш народ. Государственный заказ будет обеспечен полностью, что даст возможность ритмичной работе промышленных предприятий. Это обеспечит продовольственную безопасность и достаток белорусского народа".





Александр Лапотентов

Леонид Заяц также подчеркнул, что белыничское хозяйство - одно из лучших не только в Могилевской области, но и в республике. Ему делают честь как простые работники, так и грамотный руководитель, профессионал своего дела. От имени Могилевского облисполкома губернатор искренне поздравить коллектив с высокими результатами на этой уборочной, уделив отдельное внимание лидеру горячей страды Николаю Даречкину. "При любых условиях и при любой погоде этот человек всегда остается мастером своего дела, что вызывает большую гордость и уважение", - подчеркнул Леонид Заяц.

"В качестве руководителя этого хозяйства я тружусь уже 40 лет, но мы впервые за это время завершили уборку зерновых и зернобобовых на 100% так рано, причем с большим отрывом, - отметил руководитель хозяйства Александр Лапотентов. - Уборка продолжалась всего 22 рабочих дня - и это уникально. Таким темпам способствовала и погода, и подготовительные работы. Наши механизаторы готовили технику не для отчетности, поэтому поломки были минимальными и все комбайны были в строю. Они доказали свое мастерство не только по цифрам и показателям, но и по абсолютно слаженной работе".





Каждый из 10 экипажей хозяйства имеет не менее 1 тыс. т намолотов. Так, сегодня в "Родине" есть четырех-, трех- и двухтысячники. В хозяйстве убрано 17,5 тыс. т зерновых и зернобобовых. "Средняя урожайность в 50 ц/га еще не предел - бывало и лучше, но у нас есть куда расти и развиваться, - говорит Александр Лапотентов. - Нас ждет хорошее будущее - тем более, идет переоснащение техники. Главное, чтобы были люди, которые будут на ней работать. Это наше богатство".

Старший комбайнер Николай Даречкин трудится в хозяйстве уже 32 года. На его счету не одна уборочная страда, потому опытного агрария ни погодой, ни другими трудностями не испугаешь. "В этом году на уборку урожая погода повлияла не сильно, - отмечает он. - Да, кого-то этим летом залило, кого-то засушило - раз на раз не приходится. Однако не скажу, что в этом году урожайность ниже - это касается и рапса, и зерновых. Единственное, в связи с засухой зерно не налилось должным образом. В день в среднем намолачиваем 350 т - это высокий показатель. Что говорить, главное, чтобы было что молотить, а зерно в нашем хозяйстве всегда есть. Да и новая техника - большое подспорье, т.к. позволяет собрать урожай быстрее и качественней. Результатом довольны".





По данным на 9 августа, зерновые и зернобобовые в регионе убраны на площади 213,7 тыс. га, что составляет 65,6%. Намолочено более 643,1 тыс. т зерна при средней урожайности 30,1 ц/га. Как отметили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома, уборка идет хорошими темпами и, благодаря хорошей погоде, намного превышает прошлогодние сроки. Так, по состоянию на 9 августа прошлого года аграрии убрали 49,5% площадей зерновых, или 166,7 тыс. га. Намолоты составили 566,3 тыс. т. В планах завершить жатву этого года в кратчайшие сроки. Если будет сохранен темп уборки 4-5% площадей в день, то последнее зерно ляжет в закрома уже через 9 дней.-0-





























Фото Олега Фойницкого