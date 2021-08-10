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Один из выходов станции минского метро "Фрунзенская" закрыт на ремонт
10.08.2021 09:29 — | БелТА
Источник материала: БелТА
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Фрунзенская" закрыт на ремонт до 31 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского метрополитена.
"В связи с проведением ремонтных работ в период с 10 августа по 31 октября будет полностью закрыт выход №3-1 станции "Фрунзенская", - говорится в сообщении.
Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-
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В связи с проведением ремонтных работ в период с 10 августа по 31 октября будет полностью закрыт выход №3-1 станции "Фрунзенская.
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