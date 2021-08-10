Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Фрунзенская" закрыт на ремонт до 31 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского метрополитена.

"В связи с проведением ремонтных работ в период с 10 августа по 31 октября будет полностью закрыт выход №3-1 станции "Фрунзенская", - говорится в сообщении.

Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-