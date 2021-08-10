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В Круглянском районе откроют мемориальную доску в честь основателя одного из хозяйств

10.08.2021 09:29 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. В Круглянском районе 12 августа откроют мемориальную доску в честь общественного деятеля и депутата Верховного Совета БССР первого созыва Ольги Авиловны Еркович. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Круглянского райисполкома Анжела Лукашевич.

"Ольга Авиловна Еркович - не только наша землячка и активный участник общественной жизни того времени, но также основатель и первый руководитель колхоза "1 Мая" в аг. Тетерино Круглянского района (сегодня ЗАО "АСБ-Агро Тетерино"), - отметила Анжела Лукашевич. - В ее биографии есть и странички военной истории. В годы Великой Отечественной войны с начала оккупации района женщина активно участвовала в партизанском движении и являлась связной. К сожалению, судьба Ольги Еркович сложилась трагически: в январе 1943 года она была схвачена и вывезена в Германию, где погибла в лагере смерти".

Мемориал установят на административном здании - у главного входа в ЗАО "АСБ-Агро Тетерино". На мраморной плите размером 1 м на 0,6 м будет выгравированы фотография депутата, ее имя и фамилия, а также небольшой текст для современников - информация о том, чем она известна и памятна для этих мест. На торжественном открытии доски будут присутствовать внуки и правнуки Ольги Еркович, которые сегодня проживают в Москве и Санкт-Петербурге.

Мемориальную доску откроют во время работы областного методического семинара для начальников отделов идеологической работы (культуры) и по делам молодежи городских и районных исполнительных комитетов. Мероприятие пройдет в Круглянском районе 12-13 августа.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Мемориал установят на административном здании - у главного входа в ЗАО "АСБ-Агро Тетерино". На мраморной плите размером 1 м на 0,6 м будет выгравированы фотография...
 
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