В Витебской области площади под озимую сурепицу на корма нужно увеличить в 2 раза - Шерстнев

Источник материала: БелТА

10 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В августе АПК Витебской области нужно поработать на урожай будущего года и увеличить площади под посев озимой сурепицы, увеличив доведенный в 22 тыс. га план вплоть до 50 тыс. га, чтобы иметь кормовую подушку безопасности. Об этом заявил председатель облисполкома Николай Шерстнев на селекторном совещании по уборочной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

В Витебской области осталось собрать зерновые на 319 тыс. га. Жатва идет со значительным опережением, и регион занимает вторую позицию в республике, уступая лишь Брестчине. В этом году в области планируют на 2-3 недели раньше завершить страду. "После окончания жатвы нужно сразу перейти к вспашке, внесению органики и севу озимой сурепицы. Как раз этот резерв в 2-3 недели нужно использовать для закладки урожая 2022 года и сделать акцент на севе крестоцветных и озимых культур. Доведенный план на следующий год по озимой сурепице составляет 22 тыс. га, но для создания кормовой подушки безопасности мы должны увеличить посевные площади под нее до 50 тыс. га. Районам нужно задействовать брошенные земли, используемые под пастбища и другие. Животноводческим комплексам нет смысла входить в зимовку с тем поголовьем скота, какой у них есть, если у них нет достаточного количества кормов. В этом году проверим, в каких хозяйствах могут обеспечить КРС кормами для достаточного привеса. И если где-то найдем дисбаланс, то будем изымать скот, распределять на те комплексы, которые могут гарантировать должный уход за ним. Не надо держаться за поголовье и мучить коров, нужно оставить то количество, которое хозяйство может обеспечить тем объемом кормов, которое у него есть", - поставил задачу перед председателями райисполкомов Николай Шерстнев.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Егоров отметил, что в среднем до окончания страды в Витебской области необходимо еще 10 дней. "На 9 августа уборку зерновых завершили 7 сельскохозяйственных организаций. Основная часть хозяйств находится на экваторе жатвы. Сейчас нужно закрывать госзаказ. Шарковщинский район полностью выполнил госзаказ по сдаче зерна, и есть несколько районов, которые приближаются к стопроцентному плану, - Полоцкий, Докшицкий и другие", - подчеркнул он.

Сергей Егоров добавил, что хозяйства области полностью обеспечены топливом за счет областного бюджета, поэтому необходимо выполнить госзаказ в первую очередь. Также нужно активизировать уборку ярового рапса, который будут поставлять на Витебский маслоэкстракционный завод и Минский маргариновый завод. "Руководители хозяйств должны понимать, что после сдачи положенного объема рапса у них будут средства на заработную плату и приобретение запчастей для сельхозмашин", - сказал председатель облсельхозпрода.

Николай Шерстнев также поставил задачу увеличить общую площадь посевных земель, чтобы в будущем году собрать 1,5 млн т зерна. "В Витебской области сельское хозяйство работает постоянно в напряженном режиме: то зальет, то засушит. Урожайностью мы не возьмем, поэтому нужно брать объемами посевных площадей. Сейчас урожай собираем с 300 тыс. га земель, а нужно довести хотя бы до 400 тыс. га. Вот тогда мы сможем собрать полтора миллиона тонн зерна, чтобы и выполнить госзаказ, и себя обеспечить семенной и кормовой базой", - подчеркнул глава области.

Также на селекторном совещании рассмотрели вопросы уборки соломы, вспашки, сева озимых, перевозки и внесения органики. Николай Шерстнев поставил задачу активизировать работу и максимально загрузить технику, завершить жатву и приступить к закладке урожая будущего года.-0-