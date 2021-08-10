Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская выставка собак пройдет в Солигорске 14 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали организаторы мероприятия.

"Выставка собак - мероприятие, привлекающее владельцев породистых животных и просто зрителей. У первых есть возможность продемонстрировать навыки и умения своего питомца, пообщаться с другими собаководами и получить определенные знания о содержании животных, а другие могут подробнее узнать о породах, определиться, какую собаку выбрать. Такое событие проходит в Солигорске практически каждый год, оно стало достаточно популярным: в нем принимают участие как жители города со своими питомцами, так и люди из других мест Беларуси. Очередная выставка пройдет 14 августа", - рассказали организаторы.

Планируется, что в выставке примут участие около 100 собак абсолютно разных пород, имеющих родословную. Лауреаты будут определяться в самых разных классах в зависимости от вида и возраста. На мероприятии также будет выбрана лучшая собака Солигорска и пройдет конкурс парных четвероногих животных.

Оценивать навыки и умения собак на выставке будут эксперты из Сербии.

Организатором мероприятия выступает общественное объединение охраны домашних животных "БЭСТ".-0-