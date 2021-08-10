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Республиканская выставка собак пройдет в Солигорске 14 августа
10.08.2021 13:37 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская выставка собак пройдет в Солигорске 14 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали организаторы мероприятия.
"Выставка собак - мероприятие, привлекающее владельцев породистых животных и просто зрителей. У первых есть возможность продемонстрировать навыки и умения своего питомца, пообщаться с другими собаководами и получить определенные знания о содержании животных, а другие могут подробнее узнать о породах, определиться, какую собаку выбрать. Такое событие проходит в Солигорске практически каждый год, оно стало достаточно популярным: в нем принимают участие как жители города со своими питомцами, так и люди из других мест Беларуси. Очередная выставка пройдет 14 августа", - рассказали организаторы.
Планируется, что в выставке примут участие около 100 собак абсолютно разных пород, имеющих родословную. Лауреаты будут определяться в самых разных классах в зависимости от вида и возраста. На мероприятии также будет выбрана лучшая собака Солигорска и пройдет конкурс парных четвероногих животных.
Оценивать навыки и умения собак на выставке будут эксперты из Сербии.
Организатором мероприятия выступает общественное объединение охраны домашних животных "БЭСТ".-0-
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Планируется, что в выставке примут участие около 100 собак абсолютно разных пород, имеющих родословную. Лауреаты будут определяться в самых разных классах в...
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