Линевич о повторных обращениях: иногда возникают новые обстоятельства, которые надо изучить

Источник материала: БелТА

10 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Вопросы, которые жители области поднимают на личных приемах, решаются исключительно в рамках законодательства, но иногда у них возникают новые обстоятельства или находятся документы, которые нужно дополнительно изучить. Об этом сказал по итогам личного приема в Витебском облисполкоме помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, передает корреспондент БЕЛТА.

На личном приеме помощник Президента рассмотрел девять вопросов. Ключевой темой был земельный вопрос. К Анатолию Линевичу обратился гражданин России, у которого в Бешенковичском районе жила мать и имела два участка земли - первый для ведения подсобного хозяйства, а второй для проживания. Он заявил права на землю, которая перешла к родственникам, через суд оформившим собственность на свое имя. Анатолий Линевич поручил компетентным органам разъяснить мужчине, как действовать в этом случае, и предложить альтернативу решения вопроса.

Соседи в витебском четырехквартирном доме делят прилегающую к строению землю общего пользования. Один из них возвел котельную на техническом заезде и закрыл подход к канализационному колодцу, так что работники коммунальных служб не могут обслуживать его. Этот и другие мелкие вопросы мешают жильцам одного дома найти согласие, поэтому помощник Президента поручил главе города заняться этой проблемой и представить заявителям несколько вариантов, что можно сделать в данной ситуации.

Семья россиян, прибывшая на постоянное место жительства в Чашники, обратилась с вопросом отвода газопровода из-под незаконной пристройки к дому, сделанной до того, как они приобрели дом в райцентре. Супруги подали в суд на предыдущего жильца, который нарушил законодательство и возвел пристройку на месте прохождения под землей газовой трубы. По решению суда нарушитель обязан выплатить нынешним жильцам компенсацию. Теперь семья должна за свой счет делать отвод, но средств на это у нее нет. Они просят облгаз пойти на уступку и дать им отсрочку платежа. Представитель облгаза, присутствовавшая на приеме, отметила, что такую рассрочку могут предоставить по договоренности с семьей.

Витебчанка, трудоустроенная уборщицей территории витебского предприятия как обязанная по декрету №18, за время работы по состоянию здоровья получила 3-ю группу инвалидности. Она просила работодателя расторгнуть контракт или перевести ее на должность уборщицы помещений, но получила отказ. Тогда женщина самостоятельно нашла работу в магазине и теперь просит оформить ее переводом на новое место. Ее вопрос решился на месте. Представитель предприятия, где работает женщина, отметила, что согласно решению комиссии МРЭК заявительнице нельзя работать на уборке помещений, но руководство пойдет навстречу и оформит перевод. Однако на новую работу витебчанку смогут принять только после прохождения медкомиссии.

Руководитель одного из садовых товариществ Витебского района более 10 лет пытается решить вопрос подтопления территории участков дачников. Вода подступает к грядкам и домам даже в летнее время. Председатель СТ пробовала выяснить, откуда поступает вода - от сельхозпредприятия, находящегося примерно в километре от товарищества, или от реки Лучеса. Землеустроительная служба и мелиораторы пока не могут определить, в чем причина, хотя знают о проблеме и неоднократно выезжали на место. Анатолий Линевич поручил в деталях исследовать рельеф той местности и дать заключение по данному вопросу.

Жительница Орши обратилась на личный прием к помощнику Президента, чтобы обжаловать решение райисполкома в лишении ее статуса опекуна над тремя детьми, двое из которых имеют особенности развития. Один из ее подопечных похитил деньги, как утверждает заявительница, из сейфа брата и тратил на себя и свою девушку. В проблеме разбирались органы опеки, райисполком и главное управление по образованию облисполкома. По решению местных властей женщину лишили права быть опекуном над детьми. Анатолий Линевич отметил, что детально разберется в данном вопросе, и если все действия райисполкома были обоснованы законом, то решение останется в силе.

Также заявители поднимали такие вопросы, как проживание несовершеннолетнего ребенка с матерью или отцом, чернобыльский вопрос - признание статуса жителя зоны отселения, а также служебный конфликт сына заявительницы с командиром в одной из воинских частей. Каждый вопрос Анатолий Линевич взял на личный контроль. "Все поднятые вопросы держу на контроле, по каждому из них разбираемся детально. Какие-то решаются в пользу заявителя, по другим даем разъяснения с точки зрения законодательства нашей страны", - подчеркнул помощник Президента.-0-