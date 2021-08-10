Пассажиропоток минского метро за январь-июль увеличился на 1,7 млн человек

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский метрополитен за январь - июль текущего года перевез на 1,7 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал пресс-секретарь столичной подземки Андрей Дроб.

"С января по июль 2021 года Минский метрополитен перевез 128,5 млн пассажиров. Это почти на 1,7 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Повышение обусловлено введением Зеленолужской линии метро", - сказал Андрей Дроб.

Самыми загруженными станциями остаются "Каменная Горка" - 46 тыс. пассажиров в день, "Площадь Ленина" - 38 тыс. и "Уручье" - 36,5 тыс. пассажиров. За семь месяцев текущего года Зеленолужской линией метро воспользовалось около 2,3 млн граждан. Самой посещаемой стала станция "Ковальская Слобода".-0-