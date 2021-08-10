Волонтеры Красного Креста в Гомельской области запустили информкампанию по вакцинации

Источник материала: БелТА

10 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Красного Креста в Гомельской области запустили информационную кампанию по вакцинации от COVID-19, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник организационно-кадрового отдела Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Артем Карпенко.

В местах массового притяжения людей, где обустроены пункты вакцинации, волонтеры будут информировать прохожих о способах защиты от вируса. "Вблизи пунктов вакцинирования они будут раздавать информационные листовки с адресами и режимом работы таких пунктов, при необходимости сопроводят к месту вакцинации. Также вручат листовки с ответами на самые частые вопросы о вакцинации и развеют популярные мифы", - рассказал Артем Карпенко.

Лучший аргумент для убеждения - личный пример, уверены в организации. Сегодня в пункте вакцинирования ТЦ "Кристалл" привились от СOVID-19 бухгалтер областной организации БОКК Татьяна Поклонская и начальник организационно-кадрового отдела Артем Карпенко. "Удобно, что для вакцинирования при себе необходимо иметь только паспорт. Волонтеры Красного Креста надеются, что подобные мобильные пункты будут пользоваться спросом и эта работа ускорит выработку коллективного иммунитета", - отметил Артем Карпенко.

Информационная работа активно идет по разным направлениям. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста передала более тысячи листовок с информацией, где можно вакцинироваться. Эти путеводители будут размещены в общественных местах и транспорте.

Узнать о пунктах вакцинации можно и на сайте организации "Программа по борьбе с COVID-19 - Красный Крест" (redcross-gomel.by). Информация постоянно дополняется и обновляется.

Красный Крест продолжит эту работу, подключая районы. К примеру, в Жлобинском районе волонтеры Красного Креста по телефону информируют людей о пунктах вакцинации. Создана база из 800 номеров граждан из наиболее уязвимых категорий.-0-