Сервисный студотряд приступил к росписи стен в новой гомельской школе

Источник материала: БелТА

10 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сервисный студенческий отряд "Импульс" приступил к украшению интерьера новой школы в 96-м микрорайоне Гомеля, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Железнодорожного райкома БРСМ Павел Радченко.

11 человек сервисного отряда трудятся на областной молодежной стройке. Возведение современной школы, по сути мультифункционального образовательного комплекса, в микрорайоне вышло на финишную прямую. Студотрядовцы - будущие архитекторы и дизайнеры - добавляют "изюминку" в интерьер блока для начальной школы. Ребята раскрашивают стены. С их легкой кисти создается уютная атмосфера в школьных коридорах - разноцветная геометрия, гигантские карандаши.





Основная часть отряда - учащиеся Гомельского государственного художественного колледжа и Гомельского государственного профессионально-технического колледжа народных художественных промыслов. Командир отряда уже второкурсница Белорусского государственного университета транспорта Ангелина Калацей на стройке как рыба в воде. В большой компании работа спорится. "Погрузились в рабочий процесс - все по нашей специальности. Расписываем стены по эскизам, изучаем проекты. Воплощаем в жизнь задумки дизайнеров. Работа творческая, всем интересно", - отметила она.









Третьекурсница Гомельского государственного художественного колледжа Анастасия Парфенова с удовольствием занимается с палитрой ярких красок. Девушка уже второй год работает в студотряде. По мнению будущего дизайнера, все получается свежо и ярко. "Мы же для маленьких детей стараемся, поэтому делаем все с настроением. Им должно понравиться", - заключила она.





Рабочий день с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед. Контроль качества - нон-стоп. За ходом следит производитель работ филиала СУ-47 ОАО "Строительный трест №14" Олеся Морозова. Сейчас студенческий отряд одновременно работает на двух этажах. На очереди - третий. Также предусмотрена роспись стен в столовой и частично в блоке для старших классов. "Будем задействовать ребят. Куда же мы без молодежи", - улыбается Олеся Морозова.





Как уточнил Павел Радченко, ребята получают опыт непосредственно по профилю своей будущей профессии, учатся читать чертежи. При этом имеют возможность подзаработать. Это очень ценно для молодых людей.

На объекте завершаются отделочные работы внутри и снаружи, благоустраивается территория школьного двора, зоны для занятий спортом и отдыха. Постепенно завозят мебель для учащихся.

Планируется, что уже 1 сентября школа примет первых учащихся. Свой вклад в ее открытие внесла и молодежь. С начала лета здесь также трудились более 30 бойцов трех строительных отрядов.-0-

































Фото Сергея Холодилина



